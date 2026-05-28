إعلان

عميد المعهد القومي للتغذية: الكشري ميكس خطير للبروتين النباتي

كتب : محمد نصار

07:12 م 28/05/2026

الدكتورة علا شوقي أحمد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة علا شوقي أحمد، عميد المعهد القومي للتغذية، إن التغذية الصحيحة تتمثل في أن يتناول الإنسان كل احتياجاته من العناصر الغذائية الصغرى والكبرى.

وأضافت "علا" في فيديو لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن العناصر الغذائية الكبرى تتمثل في البروتين والنشويات والدهون، بينما العناصر الغذائية الصغرى هي الفيتامينات والأملاح المعدنية.

وأوضحت أنه يجب على الإنسان تناول كل احتياجاته من هذه العناصر يوميًا، لافتة إلى أن الاحتياجات تختلف من شخص لآخر وفق السن والنوع والنشاط البدني والحالة الاقتصادية وغيرها.

التغذية السليمة في طبق واحد.. تفاصيل نظام "4 أرباع الغذائي"

أشارت عميد المعهد القومي للتغذية، نظام الطبق الصحي يتكون من 4 أرباع (نشويات - بروتين - خضروات - فاكهة) بجانب كوب من اللبن، على أن يتم الالتزام بهذا الطبق في الفطار والغداء والعشاء.

وأكدت أهمية البروتين لبناء جسم الإنسان ونموه، لافتة إلى أن البروتين يتنوع ما بين نباتي وحيواني.

وتابعت: "البروتين الحيواني عبارة عن كل اللحوم بأنوعها حمراء وبيضاء، والبيض، واللبن، والبروتين النباتي يشمل البقوليات كالفول والفاصوليا واللوبيا والحمص والترمس وغيرها".

وأشارت إلى أن البروتين الحيواني يعلو في قيمته الغذائية البروتين النباتي وخاصة البيض واللبن، بينما البروتين النباتي يحتاج إلى خلط عدة عناصر للحصول على فائدة أعلى، مستطردة: الكشري المصري ميكس خطير للبروتين النباتي، يحتوي على أرز ومكرونة وعدس بني وحمص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة علا شوقي أحمد المعهد القومي للتغذية البيض اللبن الكشري البروتين

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تصعيد خطير يهدد الهدنة.. أمريكا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر المفاوضات
شئون عربية و دولية

تصعيد خطير يهدد الهدنة.. أمريكا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر المفاوضات
"سنستهدف أي جهة متورطة".. الخزانة الأمريكية تحذر سلطنة عُمان بسبب مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

"سنستهدف أي جهة متورطة".. الخزانة الأمريكية تحذر سلطنة عُمان بسبب مضيق هرمز
كواليس خلافات أسرية انتهت باعتداء بسلاح أبيض في كفر الشيخ
حوادث وقضايا

كواليس خلافات أسرية انتهت باعتداء بسلاح أبيض في كفر الشيخ
الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
نصائح طبية

الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
بعد إصابته.. طبيب البرازيل يكشف موقف نيمار من كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

بعد إصابته.. طبيب البرازيل يكشف موقف نيمار من كأس العالم 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
انهيار روسيا واستنزاف أوكرانيا.. من يربح معركة الأشهر الستة الحاسمة؟
تصعيد خطير يهدد الهدنة.. أمريكا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر المفاوضات