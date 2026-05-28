قالت الدكتورة علا شوقي أحمد، عميد المعهد القومي للتغذية، إن التغذية الصحيحة تتمثل في أن يتناول الإنسان كل احتياجاته من العناصر الغذائية الصغرى والكبرى.

وأضافت "علا" في فيديو لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن العناصر الغذائية الكبرى تتمثل في البروتين والنشويات والدهون، بينما العناصر الغذائية الصغرى هي الفيتامينات والأملاح المعدنية.

وأوضحت أنه يجب على الإنسان تناول كل احتياجاته من هذه العناصر يوميًا، لافتة إلى أن الاحتياجات تختلف من شخص لآخر وفق السن والنوع والنشاط البدني والحالة الاقتصادية وغيرها.

التغذية السليمة في طبق واحد.. تفاصيل نظام "4 أرباع الغذائي"

أشارت عميد المعهد القومي للتغذية، نظام الطبق الصحي يتكون من 4 أرباع (نشويات - بروتين - خضروات - فاكهة) بجانب كوب من اللبن، على أن يتم الالتزام بهذا الطبق في الفطار والغداء والعشاء.

وأكدت أهمية البروتين لبناء جسم الإنسان ونموه، لافتة إلى أن البروتين يتنوع ما بين نباتي وحيواني.

وتابعت: "البروتين الحيواني عبارة عن كل اللحوم بأنوعها حمراء وبيضاء، والبيض، واللبن، والبروتين النباتي يشمل البقوليات كالفول والفاصوليا واللوبيا والحمص والترمس وغيرها".

وأشارت إلى أن البروتين الحيواني يعلو في قيمته الغذائية البروتين النباتي وخاصة البيض واللبن، بينما البروتين النباتي يحتاج إلى خلط عدة عناصر للحصول على فائدة أعلى، مستطردة: الكشري المصري ميكس خطير للبروتين النباتي، يحتوي على أرز ومكرونة وعدس بني وحمص.