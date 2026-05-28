بعد فيديو "الصباحية".. قرار جديد بشأن "كروان مشاكل" من نيابة الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:51 م 28/05/2026

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس صانع المحتوى المعروف بـ"كروان مشاكل" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر مقطع فيديو مخالف لقيم المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل ضبط "كروان مشاكل"

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تمكنت من ضبط صانع المحتوى المعروف بـ"كروان مشاكل"، أثناء تواجده بمنطقة العجمي غرب المحافظة.

وجاءت عملية الضبط على خلفية نشره مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن محتوى اعتبرته الجهات الأمنية مخالفًا للآداب العامة ومتعديًا على القيم المجتمعية.

رصد الفيديو وتقنين الإجراءات

بدأت الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية لمحتوى منسوب لصانع المحتوى الشهير، يتضمن مشاهد مخالفة للآداب العامة وقيم المجتمع.

وعقب تقنين الإجراءات وتحديد مكان تواجده، تمكنت قوات الأمن من ضبطه بنطاق محافظة الإسكندرية، وتبين من الفحص أن له معلومات جنائية سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وبمواجهة المتهم، أقر بصحة قيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما اعترف بأن الهدف من نشر هذا النوع من المحتوى هو زيادة نسب المشاهدات والتفاعل، بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال المنصات الرقمية، مستغلًا شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإجراءات القانونية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق التي باشرت أعمالها وأصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

