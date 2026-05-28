"الأهالي اشتكوا من الرائحة".. مصادرة جلود أضاحي مخزنة في منزل بالمنوفية

في مشهد يعكس صراع التكنولوجيا الحديثة مع يقظة القائمين على العملية الامتحانية، شهدت قاعات امتحانات كلية الحقوق بجامعة أسيوط واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى ضبط طالب حاول الغش باستخدام سماعة بلوتوث دقيقة جرى استخراجها بواسطة "ملقاط".

تطبيق ذكي يكشف محاولة الغش

وفي تصريحات صحفية لموقع "مصراوي"، كشف الدكتور محمود يحيى، المعيد بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، تفاصيل الواقعة التي تعود إلى يوم 13 مايو الجاري خلال امتحان مادة الاقتصاد للفرقة الأولى.

وأوضح أنه تمكن من إحباط محاولة الغش الإلكتروني عبر استخدام تطبيق ذكي على الهاتف المحمول يعتمد على تقنية البلوتوث، حيث يقوم التطبيق بالتقاط إشارة السماعة الدقيقة وتحديد المسافة الفاصلة بين المراقب والطالب المخالف، من خلال اهتزازات متسارعة تؤكد الاقتراب من مصدر الإشارة.

تتبع الإشارة وتحديد موقع السماعة

وأشار المعيد إلى أن صورته جرى التقاطها خلسة من داخل قاعة الامتحان أثناء استخراج السماعة، مؤكدًا أن الوسيلة المستخدمة ليست مخصصة لكشف الهواتف المحمولة، وإنما لرصد السماعات اللاسلكية النشطة.

وأضاف أن التطبيق متاح على هواتف عدد من المراقبين، ويتيح تتبع الإشارة وتضييق نطاق البحث حتى الوصول لعدة سنتيمترات فقط، بما يمنح المراقب دليلاً واضحًا على وجود محاولة غش مستمرة.

مواجهة الطالب واستخراج السماعة

وحول لحظة المواجهة، أوضح أنه بادر الطالب بسؤال مباشر: "السماعة في أذنك اليمين أم الشمال؟"، إلا أن الطالب أنكر في البداية.

وأضاف المعيد أن التطبيق وفر يقينًا كاملًا بوجود السماعة، ما دفع الطالب لاحقًا للاعتراف بوجودها في أذنه اليسرى، ليقوم المراقب باستخراجها باستخدام "ملقاط" تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجامعة تؤكد الواقعة

وأكد مصدر مسؤول بجامعة أسيوط صحة الواقعة، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب يلجأون إلى استخدام سماعات دقيقة يصعب ملاحظتها داخل اللجان بهدف الغش واجتياز الامتحانات بطرق غير مشروعة.

وأوضح المصدر أن المعيد استخدم "الملقاط" بالفعل لاستخراج السماعة، بعد ضبط الطالب متلبسًا بمحاولة الغش الإلكتروني.

قرارات عاجلة من الكلية

وكشف المصدر أن إدارة كلية الحقوق عقدت اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الهيئة المعاونة للتأكيد على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، مع التشديد على منع أي تدخل قد يمس السلامة الجسدية للطلاب.

ووجهت إدارة الكلية بأنه في حال ضبط وقائع مشابهة مستقبلًا، يجرى الاكتفاء بتحرير محضر إثبات حالة، مع إلزام الطالب باستخراج السماعة بنفسه أو الاستعانة بتدخل طبي متخصص.

وأشار المصدر إلى أن تلك الضوابط جرى نشرها رسميًا على موقع الكلية قبل تداول الواقعة إعلاميًا بعدة أيام.

موقف حاسم ضد الغش الإلكتروني

وشددت كلية الحقوق بجامعة أسيوط على رفضها الكامل لكافة صور الغش، تأكيدًا على دورها في تخريج كوادر قانونية تتحلى بالنزاهة والشفافية.

وأوضح المصدر أن السماح بتخرج طالب يعتمد على الغش أمر غير مقبول، خاصة مع ارتباط خريجي الكلية بمهن حساسة تمس العدالة والأمن، مثل القضاء والشرطة والمحاماة.

إجراءات لتأمين اللجان

وفي إطار مواجهة محاولات الغش، أوضح المصدر أن الكلية وفرت أماكن آمنة ومجانية لحفظ الهواتف المحمولة قبل دخول اللجان، معتبرًا أن دخول أي طالب بهاتف أو وسيلة اتصال إلى اللجنة يعد تعمدًا واضحًا لمخالفة التعليمات.

وأكد المصدر أن إدارة الكلية تواصل العمل على توفير بيئة امتحانية هادئة ومنضبطة، مع الالتزام الكامل باحترام الطلاب وتطبيق القانون بحزم على أي مخالفات.