جيش الاحتلال يزعم مقتل ثلث قوات حزب الله منذ تصاعد المواجهات

كتب : وكالات

07:14 م 28/05/2026

إيفي ديفرين المتحدث باسم جيش الاحتلال

زعم إيفي ديفرين المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن الجيش قتل "ما يقرب من ثلث" قوات حزب الله وسط الحرب متعددة الجبهات في السنوات الأخيرة.

وأضاف ديفرين في بيان مصور: "نحن نضرب بكثافة كبيرة في جميع الأوقات. قواتنا تعمل في منطقة خط الدفاع الأمامي وتقضي على العشرات من الإرهابيين كل أسبوع".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال قتل أكثر من 2500 عنصر من حزب الله منذ تصاعد الأعمال العدائية في خضم الحرب مع إيران، وزعم: "يضم حزب الله نحو 30 ألف، وقد تمكّنا بالفعل من القضاء على ما يقرب من ثلث قوته".

وزعم أن الجيش ضرب مؤخراً "قادة القطاعات والأفراد العملياتيين، مما أدى إلى توجيه ضربات قوية لقدرات حزب الله في القيادة والسيطرة".

