مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

0 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

بتروجت

1 2
17:00

الجونة

الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

فاركو

الدوري الأفريقي لكرة السلة

بترو دي لواندا

43 48
20:00

الأهلي بنغازي

مباريات ودية - منتخبات

مصر -17

0 0
19:00

تنزانيا - 17

مباريات ودية - منتخبات

مصر

0 0
21:00

روسيا

جميع المباريات

إعلان

تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

05:31 م 28/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر للناشئين (2)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر للناشئين (3)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر للناشئين (5)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئين
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئين
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئين
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر للناشئين (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني، لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين.

تشكيل منتخب مصر للشباب أمام تنزانيا:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: محمد جمال، عادل علاء، ياسين تامر، محمد السيد.

خط الوسط: أحمد بشير، عمر فودة، أدهم حسيب، أحمد صفوت.

خط الهجوم: دنيال تامر، خالد مختار.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلًا من: محمد عبيد، عبدالله عمرو، أمير حسن، سيف المهدي، محمد نور، عمر عبدالرحيم، زياد سعودي، سيف كريم، عبدالعزيز خالد، وأمير أبو العز.

اقرأ أيضًا:
بالأسماء.. جون إدوارد يطيح بـ 5 لاعبين من الزمالك بينهم الثنائي المحترف

تواجد عبدالمنعم وشوبير.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام روسيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للناشئين تنزانيا أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
نصائح طبية

الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
الأرصاد: تكاثر السحب على شمال البلاد وفرص لأمطار خفيفة
أخبار مصر

الأرصاد: تكاثر السحب على شمال البلاد وفرص لأمطار خفيفة
كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
نصائح طبية

كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
مد مواعيد المترو حتى 2 صباحًا بسبب مباراة مصر وروسيا
أخبار مصر

مد مواعيد المترو حتى 2 صباحًا بسبب مباراة مصر وروسيا
"فساتين أبيض وأسود".. 25 صورة لإطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان
زووم

"فساتين أبيض وأسود".. 25 صورة لإطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
انهيار روسيا واستنزاف أوكرانيا.. من يربح معركة الأشهر الستة الحاسمة؟
تصعيد خطير يهدد الهدنة.. أمريكا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر المفاوضات