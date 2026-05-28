تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا
كتب : محمد عبد الهادي
أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني، لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين.
تشكيل منتخب مصر للشباب أمام تنزانيا:
حراسة المرمى: مالك عمرو.
خط الدفاع: محمد جمال، عادل علاء، ياسين تامر، محمد السيد.
خط الوسط: أحمد بشير، عمر فودة، أدهم حسيب، أحمد صفوت.
خط الهجوم: دنيال تامر، خالد مختار.
فيما ضمت قائمة البدلاء كلًا من: محمد عبيد، عبدالله عمرو، أمير حسن، سيف المهدي، محمد نور، عمر عبدالرحيم، زياد سعودي، سيف كريم، عبدالعزيز خالد، وأمير أبو العز.
