بالصور- إقبال على مجازر الإسكندرية لذبح الأضاحي تحت إشراف بيطري

كتب : محمد عامر , محمد البدري

07:07 م 28/05/2026
    مجازر الإسكندرية تستقبل 458 رأس ماشية في ثاني أيام عيد الأضحى
    مجازر الإسكندرية تستقبل 458 رأس ماشية في ثاني أيام عيد الأضحى (4)
    مجازر الإسكندرية تستقبل 458 رأس ماشية في ثاني أيام عيد الأضحى (5)
    مجازر الإسكندرية تستقبل 458 رأس ماشية في ثاني أيام عيد الأضحى (2)
    مجازر الإسكندرية تستقبل 458 رأس ماشية في ثاني أيام عيد الأضحى (3)

واصلت المجازر الحكومية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، استقبال أضاحي المواطنين للكشف عليها وذبحها بالمجان، تحت إشراف طبي وبيطري كامل.

إجراءات بيطرية مشددة داخل المجازر

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية أن إجمالي ما تم استقباله وذبحه خلال اليوم الثاني من أيام العيد بلغ 458 رأس ماشية، شملت الأبقار والجاموس والأغنام، وسط إجراءات تنظيمية وصحية مشددة لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

خدمات مجانية للحد من الذبح العشوائي

وأكدت المديرية استمرار تقديم خدمات الكشف الطبي والذبح بالمجان داخل المجازر الحكومية طوال أيام العيد، تيسيرًا على المواطنين والحد من ظاهرة الذبح العشوائي في الشوارع، حفاظًا على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

غرف عمليات لمتابعة أعمال الذبح

وأشارت مديرية الطب البيطري إلى استمرار انعقاد غرف العمليات والمتابعة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع الأحياء المختلفة، لمتابعة أعمال الذبح ورفع المخلفات أولًا بأول، إلى جانب تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمرة داخل المجازر.

مجازر الإسكندرية ذبح الأضاحي ذبح أضاحي العيد ثاني أيام عيد الأضحى

