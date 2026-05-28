قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز.

في منشور على منصة "أكس" اليوم الخميس، وجه وزير الخزانة الأمريكي تحذيراً شديد اللهجة إلى سلطنة عُمان في حال قدمت مساعدات إلى إيران بشأن فرض رسوم على مضيق هرمز.

وأضاف بيسنت أن "أنه يتعين على سلطنة عُمان، على وجه الخصوص، أن تعلم أن وزارة الخزانة الأمريكية "ستستهدف بقوة أي جهة متورطة - بشكل مباشر أو غير مباشر - في تسهيل فرض رسوم العبور، وسيتم معاقبة أي شريك متواطئ".

وأكد بيسنت أنه "يجب على جميع الدول رفض أي محاولات من جانب إيران لعرقلة حرية التجارة رفضًا قاطعًا"، مضيفا: "لقد ولّى عهد طهران في ترويع المنطقة والعالم".