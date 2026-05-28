أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، الاتفاق على إجراء 11 تبديلًا خلال المباراة الودية أمام منتخب منتخب روسيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح إبراهيم حسن أن المباراة ستشهد اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ضمن الترتيبات الخاصة باللقاء الودي.

ويخوض منتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام حسن مواجهة روسيا ضمن برنامج الاستعداد لخوض نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتعد مواجهة روسيا فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لتجربة عدد من العناصر الجديدة ومنح بعض اللاعبين فرصة الظهور الأول بقميص المنتخب الأول، قبل خوض الودية الأخيرة أمام منتخب منتخب البرازيل لكرة القدم يوم 6 يونيو المقبل، استعدادًا للاستقرار على القائمة النهائية المشاركة في المونديال.

