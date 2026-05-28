راسينج الإسباني يكشف تفاصيل ضم بلال عطية من الأهلي

كشف عمر نائل، مدير العلاقات الدولية بنادي راسينج سانتاندير الإسباني، تفاصيل التعاقد مع بلال عطية، لاعب قطاع الشباب بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد عمر نائل، في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم، أن مصر تمتلك العديد من المواهب، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في إدارة تلك المواهب، موضحًا أن النادي الإسباني يتابع أي موهبة تظهر على الساحة العالمية.

وأضاف أن بلال عطية وصل إلى إسبانيا أمس الأربعاء، بعدما قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه العلاجي داخل الأهلي، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، مع متابعة مباشرة من المركز الطبي لنادي راسينج سانتاندير.

وأوضح أن اللاعب سيخضع لفحص طبي اليوم، معربًا عن أمله في جاهزيته قبل انطلاق فترة إعداد الفريق للموسم الجديد يوم 10 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن النادي سبق وأن أجرى فحصًا شاملًا للاعب قبل إتمام التعاقد.

وأشار إلى أن التعاقد مع بلال عطية جاء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم إضافي، مؤكدًا أن النادي وضع خطة مستقبلية لتطوير اللاعب خلال الموسمين المقبلين بهدف تصعيده إلى الفريق الأول.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود بنود مالية في الصفقة، لكنه رفض الكشف عنها، موضحًا أن النادي الأهلي هو الجهة المعنية بالحديث عن التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد.

