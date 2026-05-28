توقفت مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين كريستال بالاس ورايو فايكانو، التي أقيمت على ملعب ريد بول أرينا بمدينة لايبزيج، لعدة دقائق عقب وقوع حادث طارئ في المدرجات.

وذكرت صحيفة L'Équipe الفرنسية أن أحد المشجعين سقط على درج داخل المدرجات، ما استدعى تدخلاً سريعًا من الجهات التنظيمية والطواقم الطبية، ليتوقف اللقاء لمدة تقارب 3 دقائق قبل استئنافه بشكل طبيعي.

وشهدت المباراة لقطة لافتة، بعدما تظاهر أوجستو باتالا حارس مرمى رايو فايكانو بالإصابة، من أجل لفت انتباه الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني إلى الواقعة، قبل أن يشير بوضوح نحو مدرجات فريقه خلف المرمى لتنبيهه إلى الحادث.

في المقابل، أكدت قناة Canal+ الفرنسية أن الموقف لم يستدعِ إخلاء المدرجات، بعدما تمت السيطرة على الحادث سريعًا من جانب الطواقم الطبية والأمنية، ليتم استكمال المباراة بعد وقت وجيز.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Rayo Vallecano goalkeeper Augusto Batalla sat down on the pitch to alert the referee after spotting a medical emergency in the stands, ensuring all attention was directed towards the situation. pic.twitter.com/H5L3TsWaW4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 27, 2026

