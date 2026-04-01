فقد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم المركز الأول في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد التعادل مع منتخب مصر.

إسبانيا تتعادل مع مصر سلبيا

تعادلت إسبانيا مع منتخب مصر سلبيا في المباراة الودية الدولية التي أقيمت في كورنيا دي يوبريجات أمس الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

كان منتخب مصر قريبا من التسجيل في الشوط الأول عن طريق عمر مرموش، الذي ارتطمت تسديدته بالقائم.

وأنهى منتخب مصر المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول حمدي فتحي على بطاقة صفراء ثانية.

إسبانيا تفقد صدارة التصنيف العالمي قبل كأس العالم

ووفقا لوكالة "رويترز"، تراجع منتخب إسبانيا إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي، خلف فرنسا، قبل كأس العالم 2026.

يشارك منتخب إسبانيا في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب الرأس الأخضر والسعودية وأوروجواي، فيما يأتي منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.