أثار خروج ليونيل ميسي خلال مباراة إنتر ميامي الأخيرة في الدوري الأمريكي حالة من القلق بين جماهير منتخب الأرجنتين، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

واضطر قائد المنتخب الأرجنتيني إلى مغادرة أرض الملعب في الدقيقة 73 من مواجهة إنتر ميامي، التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 6-4 على ملعبه، بعدما شعر بآلام في الساق اليسرى وطلب استبداله، ما أثار تساؤلات بشأن حالته البدنية قبل الحدث العالمي المرتقب.

تفاصيل إصابة ميسي

وبحسب ما أوردته قناة TyC Sports الأرجنتينية، فإن قرار استبدال ميسي جاء بدافع الحذر والوقاية، بعد شعوره بإجهاد في منطقة أوتار الركبة، دون وجود مؤشرات أولية على إصابة عضلية خطيرة.

وأوضح التقرير أن الجهاز الفني والطبي فضل عدم المجازفة باستمرار اللاعب في المباراة، تجنبًا لأي مضاعفات قد تؤثر على جاهزيته للمشاركة في كأس العالم، خاصة مع اقتراب موعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب الأرجنتيني.

من جانبه، قلل جييرمو هويوس من المخاوف المتعلقة بإصابة النجم الأرجنتيني، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن الأمر يبدو مرتبطًا بالإرهاق البدني أكثر من كونه إصابة عضلية.

وقال هويوس: "حتى الآن لم نحصل على تقرير طبي نهائي، لكن ميسي كان مرهقًا للغاية، وأرضية الملعب كانت ثقيلة. عندما تكون هناك أي شكوك بشأن حالة اللاعب، فمن الأفضل دائمًا عدم المخاطرة".

مشاركة الأرجنتين في كأس العالم 2026

ومن المنتظر أن يعلن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني قائمته المشاركة في كأس العالم خلال الأيام المقبلة، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين استعدادًا للبطولة، الأولى أمام منتخب هندوراس في 6 يونيو، والثانية ضد منتخب أيسلندا بعد ثلاثة أيام.

ورغم حالة القلق التي صاحبت خروج ميسي، تشير المؤشرات الأولية إلى أن الاستبدال كان إجراءً احترازيًا للحفاظ على جاهزية قائد التانجو، في انتظار التقرير الطبي النهائي الذي سيحدد موقفه بشكل كامل قبل انطلاق المونديال.

