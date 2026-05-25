"العربية اطبقت".. جثة و11 مصابًا في انقلاب ميكروباص ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

05:46 م 25/05/2026

حادث بني سويف

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 11 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بين محافظتي الفيوم وبني سويف.

إخطار أمني بوقوع الحادث

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم "و ل ص 8794"، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين بإصابات متفرقة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

مصرع مُسن وإصابات متنوعة بين الركاب

انتقلت سيارات الإسعاف، برفقة قوات الشرطة، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع "محمد.ح.م"، 70 عامًا، مقيم بعين شمس في القاهرة.

كما أُصيب كل من: "محمود.م.أ"، 27 عامًا، عامل، مقيم ببني سويف، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقري، و"صباح.م.م"، 27 عامًا، ربة منزل، مقيمة ببني سويف، باشتباه كسر مضاعف بالساق اليمنى، و"محمد.ح.م"، 28 عامًا، عامل، مقيم بأطسا في الفيوم، بسحجات وكدمات بالجسم.

وأُصيب أيضًا "إبراهيم.م.م"، 30 عامًا، عامل، مقيم بأطسا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقري، ونجلته "فيروز"، 3 أعوام، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية

شملت قائمة المصابين كذلك "محمد.ع.ن"، 22 عامًا، عامل، مقيم ببني سويف، بجروح قطعية بالرأس وكدمات بالجسم، و"جابر.س.ج"، 24 عامًا، مقيم ببني سويف، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، و"فتحي.إ.ع"، 20 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة، إضافة إلى "النادي.إ"، قائد السيارة، الذي أُصيب باشتباه نزيف بالمخ وجروح وكدمات متعددة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بالفيوم تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نُقل المصابون إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

