بينما كان الجميع يستعدون لاستقبال عيد الفطر وشراء احتياجات الأسر، كان عامل شاب يواجه أزمة مالية دفعته إلى طريق الجريمة، لتنتهي الواقعة بمقتل تاجر أخشاب مسن وسط الأراضي الزراعية، وإحالة المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية تمهيدًا لإعدامه.

إحالة أوراق المتهم إلى المفتي

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل تاجر أخشاب وسرقة أمواله، وحددت جلسة للنطق بالحكم في يوليو المقبل.

العثور على جثة المجني عليه وسط الزراعات

تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالبحيرة بلاغًا بالعثور على جثة تاجر الأخشاب "خميس. ي. ت"، 60 عامًا، ملقاة وسط أرض زراعية بعزبة أبو زينة التابعة لمركز إيتاي البارود.

وبالفحص تبين وجود طعنات نافذة بالصدر والظهر، بالإضافة إلى جرح ذبحي بالرقبة أدى إلى وفاته في الحال.

فريق بحث يكشف ملابسات الجريمة

شكّلت مديرية أمن البحيرة فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وجرى فحص علاقات المجني عليه وتحركاته الأخيرة، حتى تم التوصل إلى أن وراء الجريمة "علي. أ. ا"، 32 عامًا، يعمل مع المجني عليه في تجارة الأخشاب.

اعترافات المتهم ودافع الجريمة

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان يمر بضائقة مالية، وطلب من المجني عليه مساعدته بمبلغ لشراء مستلزمات العيد، إلا أنه رفض.

وأضاف أنه استدرج المجني عليه إلى منطقة نائية، وسدد له طعنات متفرقة بسكين، ثم أنهى حياته للتأكد من وفاته، واستولى على 9 آلاف جنيه من أمواله قبل الهرب.

ضبط المتهم واستكمال الإجراءات القانونية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، والعثور على جزء من المبلغ المسروق والسلاح المستخدم في الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيق قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتي.