حملة تموينية تضبط 34 طن مخللات فاسدة داخل مصنع بالمنيا (صور)

كتب : جمال محمد

08:01 م 25/05/2026
    ضبط كميات كبيرة من المخللات الفاسدة (1)
    ضبط كميات كبيرة من المخللات الفاسدة (2)
    ضبط كميات كبيرة من المخللات الفاسدة (4)

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، من تنفيذ حملة تفتيشية أسفرت عن غلق وتشميع مصنع مخللات مخالف للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 34 طنًا من المخللات المتنوعة، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع غلق وتشميع المصنع المخالف حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملة رقابية مشتركة

جاءت الحملة بالتعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين بالمنيا، إلى جانب إدارة التراخيص والتنمية الصناعية والإشغالات بديوان عام المحافظة، ضمن جهود تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

وأكدت الجهات المشاركة في الحملة استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد سلامة الغذاء.

