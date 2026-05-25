غياب تام للاعبي ريال مدريد.. قائمة إسبانيا استعدادا لكأس العالم 2026

فجر لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، مفاجأة في القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس العالم 2026، تمثلت في الغياب الكامل للاعبي ريال مدريد عن صفوف "لا روخا".

ويخوض المنتخب الإسباني منافسات البطولة ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات السعودية وأوروجواي وكاب فيردي، وذلك في النسخة المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

غياب لاعبي ريال مدريد

واستبعد دي لا فوينتي عدد من الأسماء البارزة، أبرزها داني كارفاخال ودين هويسن من ريال مدريد، إلى جانب المهاجم ألفارو موراتا لاعب كومو الإيطالي، ليغيب أي تمثيل للنادي الملكي في القائمة النهائية.

في المقابل، شهدت القائمة عودة إيريك جارسيا إلى صفوف المنتخب بعد فترة غياب طويلة، كما عاد جافي للمرة الأولى منذ تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

قائمة منتخب إسبانيا لكأس العالم 2026

حراسة المرمى: خوان جارسيا، أوناي سيمون، دافيد رايا.

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيريك جارسيا، ماركوس لورينتي، إيمريك لابورت، مارك بوبيل، مارك كوكوريلا، أليخاندرو جريمالدو.

خط الوسط: رودري، مارتن زوبيميندي، بيدري، فابيان رويز، ميكيل ميرينو، جافي، أليكس باينا.

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال، لامين يامال، فيران توريس، بورخا إجليسياس، داني أولمو، فيكتور مونوز، نيكو ويليامز، يريمي بينو.