أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك الأضاحى التابع للوزارة يدخل هذا العام عامه الحادي عشر من العطاء والعمل المجتمعى المستمر لخدمة الأسر المحتاجة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف رسلان خلال مداخلته الهاتفية على قناة "أزهري"، أن الوزارة نجحت خلال الأعوام العشرة الماضية في تجاوز حاجز 10 آلاف طن من اللحوم التي تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين في كافة ربوع مصر، بالإضافة لدعم الأشقاء في غزة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن الوزارة وفرت هذا العام نوعين من الصكوك لتلبية رغبات المضحين، حيث تبلغ قيمة صك الرؤوس المستوردة 7000 جنيه، في حين تبلغ قيمة الصك البلدي 9500 جنيه، ليتاح للجميع الاختيار حسب إمكانياتهم.

وتابع أن "الوزير وقع في مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري لتقسيط ثمن الصك على ستة أشهر، عشان كل واحد يحب يضحي ومقدرش يدبر المبلغ مرة واحدة يبقى قدامه فرصة"، موضحًا أن التقسيط متاح للجميع.

وشدد رسلان على أن عملية تقسيط الصكوك هي تقسيط حسن تمامًا، حيث تتكفل وزارة الأوقاف بالكامل بأي مصاريف إدارية أو فوائد بنكية دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية فوق القيمة الأصلية للصك الذي اختاره.

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف مفاجأة إنسانية غير مسبوقة، وهي أنه في حال وفاة المضحى لا قدر الله قبل استكمال سداد الأقساط المتبقية عليه، فإن وزارة الأوقاف ستتحمل كامل القيمة المتبقية عنه دون مطالبة أسرته بها، تأكيدًا على الطابع الإنساني للمشروع.