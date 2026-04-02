الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

08:00 ص 02/04/2026

كأس العالم 2026

انتهت التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالكشف عن 48 منتخبا يشاركون في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومع انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، تغير ترتيب المنتخبات في التصنيف العالمي للمنتخبات، إذ يتصدر منتخب فرنسا الترتيب بعد تراجع إسبانيا.

التصنيف العالمي لمنتخبات كأس العالم 2026

فرنسا — تصنيف الفيفا: 1

إسبانيا — تصنيف الفيفا: 2

الأرجنتين — تصنيف الفيفا: 3

إنجلترا — تصنيف الفيفا: 4

البرتغال — تصنيف الفيفا: 5

البرازيل — تصنيف الفيفا: 6

هولندا — تصنيف الفيفا: 7

المغرب — تصنيف الفيفا: 8

بلجيكا — تصنيف الفيفا: 9

ألمانيا — تصنيف الفيفا: 10

كرواتيا — تصنيف الفيفا: 11

كولومبيا — تصنيف الفيفا: 13

السنغال — تصنيف الفيفا: 14

المكسيك — تصنيف الفيفا: 15

الولايات المتحدة — تصنيف الفيفا: 16

أوروغواي — تصنيف الفيفا: 17

اليابان — تصنيف الفيفا: 18

سويسرا — تصنيف الفيفا: 19

إيران — تصنيف الفيفا: 21

تركيا — تصنيف الفيفا: 22

الإكوادور — تصنيف الفيفا: 23

النمسا — تصنيف الفيفا: 24

كوريا الجنوبية — تصنيف الفيفا: 25

أستراليا — تصنيف الفيفا: 27

الجزائر — تصنيف الفيفا: 28

مصر — تصنيف الفيفا: 29

كندا — تصنيف الفيفا: 30

النرويج — تصنيف الفيفا: 31

بنما — تصنيف الفيفا: 33

ساحل العاج — تصنيف الفيفا: 34

السويد — تصنيف الفيفا: 38

باراغواي — تصنيف الفيفا: 40

جمهورية التشيك — تصنيف الفيفا: 41

اسكتلندا — تصنيف الفيفا: 43

تونس — تصنيف الفيفا: 44

جمهورية الكونغو الديمقراطية — تصنيف الفيفا: 46

أوزبكستان — تصنيف الفيفا: 50

قطر — تصنيف الفيفا: 55

العراق — تصنيف الفيفا: 57

جنوب أفريقيا — تصنيف الفيفا: 60

المملكة العربية السعودية — تصنيف الفيفا: 61

الأردن — تصنيف الفيفا: 63

البوسنة والهرسك — تصنيف الفيفا: 65

الرأس الأخضر — تصنيف الفيفا: 69

غانا — تصنيف الفيفا: 74

كوراساو — تصنيف الفيفا: 82

هايتي — تصنيف الفيفا: 83

نيوزيلندا — تصنيف الفيفا: 85

اقرأ أيضًا:

تعديل مواعيد الدوري المصري للسيدات بسبب المنتخب وطني – مستند

تحكيم مصري لقمة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي في نصف نهائي الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيران: تهديد ترامب بارتكاب جرائم حرب يرتب عليه مسؤولية أمام الجنائية الدولية
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
كيف تؤثر البيئة على شيخوخة الدماغ؟
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة