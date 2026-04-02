تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

انتهت التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالكشف عن 48 منتخبا يشاركون في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومع انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، تغير ترتيب المنتخبات في التصنيف العالمي للمنتخبات، إذ يتصدر منتخب فرنسا الترتيب بعد تراجع إسبانيا.

التصنيف العالمي لمنتخبات كأس العالم 2026

فرنسا — تصنيف الفيفا: 1

إسبانيا — تصنيف الفيفا: 2

الأرجنتين — تصنيف الفيفا: 3

إنجلترا — تصنيف الفيفا: 4

البرتغال — تصنيف الفيفا: 5

البرازيل — تصنيف الفيفا: 6

هولندا — تصنيف الفيفا: 7

المغرب — تصنيف الفيفا: 8

بلجيكا — تصنيف الفيفا: 9

ألمانيا — تصنيف الفيفا: 10

كرواتيا — تصنيف الفيفا: 11

كولومبيا — تصنيف الفيفا: 13

السنغال — تصنيف الفيفا: 14

المكسيك — تصنيف الفيفا: 15

الولايات المتحدة — تصنيف الفيفا: 16

أوروغواي — تصنيف الفيفا: 17

اليابان — تصنيف الفيفا: 18

سويسرا — تصنيف الفيفا: 19

إيران — تصنيف الفيفا: 21

تركيا — تصنيف الفيفا: 22

الإكوادور — تصنيف الفيفا: 23

النمسا — تصنيف الفيفا: 24

كوريا الجنوبية — تصنيف الفيفا: 25

أستراليا — تصنيف الفيفا: 27

الجزائر — تصنيف الفيفا: 28

مصر — تصنيف الفيفا: 29

كندا — تصنيف الفيفا: 30

النرويج — تصنيف الفيفا: 31

بنما — تصنيف الفيفا: 33

ساحل العاج — تصنيف الفيفا: 34

السويد — تصنيف الفيفا: 38

باراغواي — تصنيف الفيفا: 40

جمهورية التشيك — تصنيف الفيفا: 41

اسكتلندا — تصنيف الفيفا: 43

تونس — تصنيف الفيفا: 44

جمهورية الكونغو الديمقراطية — تصنيف الفيفا: 46

أوزبكستان — تصنيف الفيفا: 50

قطر — تصنيف الفيفا: 55

العراق — تصنيف الفيفا: 57

جنوب أفريقيا — تصنيف الفيفا: 60

المملكة العربية السعودية — تصنيف الفيفا: 61

الأردن — تصنيف الفيفا: 63

البوسنة والهرسك — تصنيف الفيفا: 65

الرأس الأخضر — تصنيف الفيفا: 69

غانا — تصنيف الفيفا: 74

كوراساو — تصنيف الفيفا: 82

هايتي — تصنيف الفيفا: 83

نيوزيلندا — تصنيف الفيفا: 85

