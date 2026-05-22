مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

0 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

29 30
17:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

شيكو بانزا يتحدى مهيب على الهواء: لو أنجولا خسرت من مصر سأحلق شعري

كتب : هند عواد

04:51 م 22/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا وخوان بيزيرا
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا أمام لاعبي بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا يتابع مباراة الزمالك والمصري
  • عرض 9 صورة
    رقص شيكو بانزا (3)
  • عرض 9 صورة
    رقص شيكو بانزا (4)
  • عرض 9 صورة
    رقص شيكو بانزا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدى الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، الإعلامي مهيب عبد الهادي، بشأن اللقاء المرتقب بين منتخب بلاده ومصر في تصفيات أمم أفريقيا.

وأسفرت قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم، أنجولا، مالاوي وجنوب السودان.

ويتجدد اللقاء بين منتخب مصر وأنجولا، بعد اللقاء الذي جمعهما في دور مجموعات النسخة السابقة من أمم أفريقيا، وانتهى بالتعادل السلبي.

شيكو بانزا يتحدى مهيب على الهواء

قال شيكو بانزا في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" المذاع على فضائية إم بي سي مصر: "سنفوز على مصر في مباراة التصفيات، وسنفوز على صلاح لدينا مجموعة جيدة منتخب أنجولا قوي، ولو خسرنا مصر سأحلق شعري".

اقرأ أيضًا:

سلوت يرد على هجوم صلاح: "نتشارك نفس الاهتمامات"

جدل في ليفربول.. هل تكون مباراة برينتفورد "الضربة القاضية" في علاقة سلوت وصلاح؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكو بانزا أنجولا مصر تصفيات أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من القضاء إلى العقوبات الاقتصادية.. كيف تمارس واشنطن ضغوطها على كوبا؟
شئون عربية و دولية

من القضاء إلى العقوبات الاقتصادية.. كيف تمارس واشنطن ضغوطها على كوبا؟
لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي
رياضة عربية وعالمية

لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي
بسبب جثمان متوفى.. سكان في الكونغو يحرقون مستشفى متخصص لعلاج الإيبولا (فيديو)
شئون عربية و دولية

بسبب جثمان متوفى.. سكان في الكونغو يحرقون مستشفى متخصص لعلاج الإيبولا (فيديو)
"تمنت الموت هناك فاستجاب الله".. شقيق معلمة كفر الشيخ يكشف دعوتها قبل وفاتها
أخبار المحافظات

"تمنت الموت هناك فاستجاب الله".. شقيق معلمة كفر الشيخ يكشف دعوتها قبل وفاتها
تسلل من المنور لسرقتها.. التحريات تكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد حفيدها بشبرا
أخبار المحافظات

تسلل من المنور لسرقتها.. التحريات تكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد حفيدها بشبرا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان