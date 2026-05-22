شيكو بانزا يتحدى مهيب على الهواء: لو أنجولا خسرت من مصر سأحلق شعري

تحدى الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، الإعلامي مهيب عبد الهادي، بشأن اللقاء المرتقب بين منتخب بلاده ومصر في تصفيات أمم أفريقيا.

وأسفرت قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم، أنجولا، مالاوي وجنوب السودان.

ويتجدد اللقاء بين منتخب مصر وأنجولا، بعد اللقاء الذي جمعهما في دور مجموعات النسخة السابقة من أمم أفريقيا، وانتهى بالتعادل السلبي.

شيكو بانزا يتحدى مهيب على الهواء

قال شيكو بانزا في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" المذاع على فضائية إم بي سي مصر: "سنفوز على مصر في مباراة التصفيات، وسنفوز على صلاح لدينا مجموعة جيدة منتخب أنجولا قوي، ولو خسرنا مصر سأحلق شعري".

