موعد مباريات منتخب مصر الودية استعدادًا لكأس العالم

كتب : محمد الميموني

04:06 م 24/05/2026
  • عرض 13 صورة
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض وديتي روسيا والبرازيل ضمن الاستعدادات لمنافسات بطولة كأس العالم 2026.


موعد ودية مصر وروسيا الودية


وتقام المباراة الودية الأولى للمنتخب الوطني أمام روسيا يوم 28 مايو الجاري بإستاد القاهرة الدولي.


موعد مباراة مصر والبرازيل الودية

ويخوض منتخب مصر مباراته الودية الثانية والأخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية في آخر استعداداته لكأس العالم.


ويقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

