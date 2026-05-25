كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة من قائد سيارة أجرة، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء بمحافظة بني سويف.

مشادة بسبب أولوية المرور

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما أمكن تحديد القائمة على النشر، وتبين أنها سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقيمة بدائرة قسم شرطة بني سويف.

وبسؤالها، قررت أنه بتاريخ 22 من الشهر الجاري، وأثناء سيرها بسيارتها الملاكي سارية التراخيص، نشبت بينها وبين قائد سيارة أجرة مشادة كلامية بسبب خلاف حول أولوية المرور، قام على إثرها بالتعدي عليها بالسب.

ضبط السائق

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة المتداولة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو شخص له معلومات جنائية ويحمل رخصة قيادة سارية، ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.