إعلان

الداخلية تكشف ملابسات تعدى سائق أجرة على سيدة من ذوي الهمم ببني سويف

كتب : علاء عمران

05:52 م 25/05/2026

ضبط سائق _ ارشيفيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة من قائد سيارة أجرة، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء بمحافظة بني سويف.

مشادة بسبب أولوية المرور

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما أمكن تحديد القائمة على النشر، وتبين أنها سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقيمة بدائرة قسم شرطة بني سويف.

وبسؤالها، قررت أنه بتاريخ 22 من الشهر الجاري، وأثناء سيرها بسيارتها الملاكي سارية التراخيص، نشبت بينها وبين قائد سيارة أجرة مشادة كلامية بسبب خلاف حول أولوية المرور، قام على إثرها بالتعدي عليها بالسب.

ضبط السائق

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة المتداولة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو شخص له معلومات جنائية ويحمل رخصة قيادة سارية، ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف أولوية المرور وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مصدر سعودي: المملكة تربط التطبيع مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية
شئون عربية و دولية

مصدر سعودي: المملكة تربط التطبيع مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية
حسبة العيد.. مصريون يستغنون عن الفتة والكبدة لحفظ الوجه بتسالي الضيوف (رسم
اقتصاد

حسبة العيد.. مصريون يستغنون عن الفتة والكبدة لحفظ الوجه بتسالي الضيوف (رسم
حشيش وقيادة و مقاومة السلطات..
حوادث وقضايا

حشيش وقيادة و مقاومة السلطات..
سقط داخل المنور.. مصرع عامل ببرج تحت الإنشاء في أسيوط
أخبار المحافظات

سقط داخل المنور.. مصرع عامل ببرج تحت الإنشاء في أسيوط
أبطال طفولة خطفوا الأنظار.. كيف أصبح شكلهم الآن؟ - صور
زووم

أبطال طفولة خطفوا الأنظار.. كيف أصبح شكلهم الآن؟ - صور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان