الدوري المصري

المغرب تستعين بمصر لاستضافة نهائي كأس العالم 2030.. ما القصة؟

كتب : محمد خيري

03:33 م 02/04/2026

منتخب المغرب

يسعى الاتحاد المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي كأس العالم 2030، بعد الاتفاق على تنظيم البطولة بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وبحسب تقرير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن المغرب يأمل في استضافة النهائي بسبب ما وصفه التقرير بغياب العنصرية في ملاعبه مقارنة بما حدث في مباراة مصر وإسبانيا، التي شهدت هتافات معادية للإسلام وعنصرية أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الملاعب الإسبانية شهدت سابقًا عدة وقائع عنصرية، كما أن المؤسسات لم تنجح في الحد من هذه الظاهرة، وأن المسلمين في إسبانيا يواجهون تمييزًا في الملاعب، على الرغم من وجود لاعبين من أصول مغربية في المنتخب الإسباني.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على علم بهذه الأحداث، ما يمنح المغرب أفضلية في المنافسة لاستضافة المباراة النهائية للبطولة.

تفاصيل أزمة مباراة مصر وإسبانيا

وكانت مباراة مصر وإسبانيا، التي أقيمت في ملعب آر سي دي إي في كورنيلا إل برات، قد شهدت هتافات عنصرية ومعادية للإسلام، ما استنكره العديد من النجوم ومن بينهم لامين يامال، وأدانت الحكومة الإسبانية والأحزاب السياسية هذه التصرفات، بينما فتحت موسوس دي إسكوادرا تحقيقًا حول الواقعة وأحالت الملف إلى مكتب المدعي العام.

المغرب كأس العالم 2030 مصر إسبانيا

