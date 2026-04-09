إعلان

لأول مرة منذ شهر ونصف.. انخفاض سعر الفائدة على أذون الخزانة

كتب : منال المصري

12:14 ص 09/04/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

باع المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر "182 يوما"، وسنة "364 يوما" بنحو 124.2 مليار جنيه في عطاء اليوم الأربعاء، بزيادة بنحو 38% عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 90 مليار جنيه وسط زيادة طلبات الشراء وتراجع أسعار الفائدة.

انخفض سعر الفائدة اليوم جاء لأول مرة منذ شهر ونصف بعد توصل أمريكا وإيران لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين حتى انتهاء المفاوضات.

تراجع أسعار الفائدة

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، انخفض متوسط سعر الفائدة على عطاء أذون الخزانة المحلية بمصر أجل 6 أشهر اليوم بنحو 0.63% إلى نحو 25.11% مقابل نحو 25.74% بالعطاء السابق.
متوسط سعر الفائدة على أذون خزانة أجل سنة انخفض إلى نحو0.28% إلى نحو 23.72 مقابل نحو 24% بالعطاء السابق.

سعر الفائده أذون الخزانة البنك المركزي وزارة المالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق
حكايات الناس

"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق
عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
أخبار مصر

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
على طريقة البشر.. "كوكو" قرد الفيوم يبدأ يومه بفنجان قهوة -فيديو وصور
أخبار المحافظات

على طريقة البشر.. "كوكو" قرد الفيوم يبدأ يومه بفنجان قهوة -فيديو وصور
فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
علاقات

فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
حدث بالفن | حقيقة خلاف تامر حسني مع حمادة هلال عزاء الشاعر هاني الصغير
زووم

حدث بالفن | حقيقة خلاف تامر حسني مع حمادة هلال عزاء الشاعر هاني الصغير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران