لأول مرة منذ شهر ونصف.. انخفاض سعر الفائدة على أذون الخزانة

باع المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر "182 يوما"، وسنة "364 يوما" بنحو 124.2 مليار جنيه في عطاء اليوم الأربعاء، بزيادة بنحو 38% عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 90 مليار جنيه وسط زيادة طلبات الشراء وتراجع أسعار الفائدة.

انخفض سعر الفائدة اليوم جاء لأول مرة منذ شهر ونصف بعد توصل أمريكا وإيران لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين حتى انتهاء المفاوضات.

تراجع أسعار الفائدة

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، انخفض متوسط سعر الفائدة على عطاء أذون الخزانة المحلية بمصر أجل 6 أشهر اليوم بنحو 0.63% إلى نحو 25.11% مقابل نحو 25.74% بالعطاء السابق.

متوسط سعر الفائدة على أذون خزانة أجل سنة انخفض إلى نحو0.28% إلى نحو 23.72 مقابل نحو 24% بالعطاء السابق.