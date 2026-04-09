إعلان

واشنطن: لبنان ليس جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران

كتب : د ب أ

12:28 ص 09/04/2026

جي دي فانس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن لبنان ليس جزءا من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار إسرائيل في شن هجماتها على لبنان.

وقال فانس في بودابست: "أعتقد في الواقع أن هذا سوء فهم معقول، لكن لا نحن ولا الإسرائيليون قلنا إن هذا سيكون جزءًا من وقف إطلاق النار"، وتابع "لم نشر قط إلى أن الأمر سيكون كذلك، ما قلناه هو أن وقف إطلاق النار سيركز على إيران، وأن وقف إطلاق النار سيركز على حلفاء أمريكا، سواء إسرائيل أو دول الخليج العربية".

وجاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل مهاجمة لبنان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 182 شخصا وإصابة 890 آخرين، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وتعتبر القيادة الإيرانية الهجمات الإسرائيلية المستمرة على حزب الله المدعوم من إيران بمثابة انتهاك للاتفاق مع الولايات المتحدة، ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الهجمات الإسرائيلية على لبنان بأنها تتعارض مع اتفاقات وقف إطلاق النار، محذرا من أن إيران سترد بحزم على أي انتهاك.

كان الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرحا بأن وقف إطلاق النار لاينطبق على لبنان، فيما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن طهران بصدد إغلاق مضيق هرمز ردا على الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جي دي فانس وقف إطلاق النار إيران وأمريكا لبنان مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
حوادث وقضايا

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
أخبار مصر

حدث بالفن | حقيقة خلاف تامر حسني مع حمادة هلال عزاء الشاعر هاني الصغير
زووم

الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان
أخبار مصر

"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق
حكايات الناس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران