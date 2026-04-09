باريس (أ ش أ)

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تضامن بلاده الكامل مع لبنان في مواجهة الضربات التي تشنها إسرائيل، مؤكداً إدانة فرنسا الشديدة لها.

وقال ماكرون - عبر منصة أكس الأربعاء، "لقد أجريت للتو محادثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ومع رئيس الوزراء نواف سلام".

وأضاف: "أعربت لهما عن تضامن فرنسا الكامل في مواجهة الضربات العشوائية التي شنتها إسرائيل اليوم على لبنان، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين. ونحن ندين هذه الضربات بأشد العبارات".

وتابع الرئيس الفرنسي أن هذه الضربات تهدد بشكل مباشر استمرارية وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً والذي ولا بد أن يكون لبنان طرفاً فيه.

وأكد ماكرون مجدداً ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي لبنان، مشدداً على "عزم فرنسا على دعم جهود السلطات اللبنانية من أجل سيادة البلاد وتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله".