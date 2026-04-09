أكد النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، أن ما أثير حول ما طرحه النائب محمد البلتاجي بشأن مقترح سداد ديون مصر تم فهمه بشكل غير دقيق، موضحًا أن الحديث دار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية مع النائب محمد بلتاجي، الذي طرح فكرة تتعلق بآلية لدعم الاقتصاد الوطني.

توضيح النائب رضا عبد السلام لمقترح سداد ديون مصر

قال "عبد السلام" في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك:"تحدث معي بالأمس النائب محمد بلتاجي، ونحن في اجتماع اللجنة الاقتصادية، وكان حديثا مطولا بشأن مقترحه لسداد ديون مصر".

وأضاف عضو مجلس النواب: "ما اقترحه ذكرني بما حدث في فترة حرب الاستنزاف وما قبل اكتوبر 1973، عندما تباري المصريين وخاصة الاغنياء للتبرع لدعم المجهود الحربي".

وتابع: ما اقترحه النائب محمد بلتاجي هو أن تقوم أغني شريحة في المجتمع المصري وهي نسبة 5% من السكان، ممن تتجاوز دخولهم السنوية المليون جنيه، بأن يتبرع كل واحد منهم بمبلغ مليون جنيه لسداد ديون مصر الخارجية والبالغة نحو 9 تريليون جنيه، علي أن تودع تلك المساهمات في صندوق وليكن صندوق سداد ديون مصر، علي أن يسبق ذلك ترتيب مع الحكومة علي ألا تلجأ للاقتراض في الفترة القادمة وأن تشهد بيئة الاستثمار تطوير حقيقي وأن تقدم تيسيرات ومزايا وتقدير للمشاركين في تلك الحملة الوطنية (قائمة الشرف)".

واستكمل: وقال بأنني سأكون أول المتبرعين بالمليون جنيه لفتح هذا الصندوق، مضيفًا بقوله : هذا ما دار بيننا بالأمس بشأن هذا المقترح، وبالتالي ليس مقصودًا أن يشارك في هذه الخطوة كل فئات المجتمع، ولكن الفئة ذات الدخل المرتفع والتي هي المستفيد الاكبر من الخدمات والمرافق العامة".

واختتم النائب رضا عبد السلام منشوره قائلًا: وهي فكرة أراها جديرة بالدراسة والاهتمام ولكن بشرط أن نتتهج الحكومة نهجا مختلفا بعيدا عن دوامة الديون.. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل".

