تصوير: عمر سلامة

في مواجهة قوية استمرت لأكثر من 81 دقيقة، نجح اللاعب المصري محمد زكريا، بطل العالم للناشئين والمصنف الثامن عالميًا، في تحقيق فوز مستحق على مواطنه كريم عبد الجواد، المصنف الرابع عالميًا، بعدما قدّم أداءً قويًا ومميزًا مكنه من قلب تأخره في المباراة إلى انتصار مهم.



وحسم محمد زكريا المواجهة بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 9-11، 11-9، 11-8، 11-5، ليواصل تألقه ويقتنص بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عن جدارة واستحقاق.



وبهذا الفوز، يضرب محمد زكريا موعدًا مع مواطنه يوسف إبراهيم، المصنف السابع عالميًا، في نصف النهائي، في مواجهة قوية لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

