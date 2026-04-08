شهدت بطولة الجونة الدولية للإسكواش تواجد رجل الأعمال سميح ساويرس لمتابعة اليوم الثاني من البطولة، بعد وصولنا لدور ربع النهائي.

وشهدت مباريات دور ربع النهائي، تأهل نور الشربيني لدور نصف النهائي للسيدات، بعد فوزها علي الماليزية سيفاسانغاري سوبْرامانيام، المصنفة السادسة عالميًا بنتيجة 3-0.

كما حقق اللاعب المصري يوسف إبراهيم، المصنف السابع عالميًا، فوزًا مستحقًا على النيوزيلندي بول كول، المصنف الثاني عالميًابنتيجة 3-1، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

بينما نجح اللاعب المصري محمد زكريا، بطل العالم للناشئين والمصنف الثامن عالميًا، في تحقيق فوز مستحق على مواطنه كريم عبد الجواد، المصنف الرابع عالميًا بنتيجة 3-1، ليواصل تألقه ويقتنص بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.