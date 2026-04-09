ماكرون: وقف إطلاق النار خطوة مهمة لضمان استقرار الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

12:16 ص 09/04/2026

إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا

باريس (أ ش أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تحدث اليوم مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وكذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أنه أبلغهما بأن قرارهما بالموافقة على وقف إطلاق النار هو “أفضل قرار ممكن”.

وأضاف الرئيس الفرنسي، عبر منصة "أكس"، الأربعاء، أنه أعرب عن أمله في أن يحترم جميع الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار بشكل كامل، في جميع مناطق الاشتباك، بما في ذلك لبنان، مشدداً على أن ذلك "شرط ضروري لكي يكون وقف إطلاق النار هذا ذا مصداقية ودائمًا".

وأوضح ماكرون أن وقف إطلاق النار يجب أن يمهد الطريق لمفاوضات شاملة تضمن أمن الجميع في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه يتعين على أي اتفاق تقديم إجابات على المخاوف المرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية، وكذلك سياستها الإقليمية والإجراءات التي تعرقل الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه "هكذا يمكن بناء سلام قوي ودائم، بمشاركة جميع من يمكنهم المساهمة في ذلك"، منوهاً إلى أن فرنسا ستقوم بدورها الكامل في هذا الصدد، بالتنسيق الوثيق مع شركائها في الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه أشار إلى هذه المواقف أيضاً خلال محادثاته اليوم مع قادة قطر والإمارات العربية المتحدة ولبنان والعراق.

