سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان.. صلاح بديلًا

كتب : محمد عبد الهادي

07:56 م 08/04/2026 تعديل في 08:04 م

محمد صلاح لاعب ليفربول (11)

كشف المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء، في اللقاء الذي ينطلق التاسعة بتوقيت القاهرة، و يستضيفها ملعب "حديقة الأمراء"، معقل الفريق الفرنسي.

تشكيل ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافينبرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: فريمبونج، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

دكة بدلاء ليفربول:

وودمان، ميشيور، إيزاك، محمد صلاح، كييزا، جونز، جاكبو، روبرتسون، نيوني، نجوموها.

ليفربول محمد صلاح باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
