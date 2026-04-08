انتهي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، من زيارته الخاصة التي قام بها اليوم الأربعاء للسنغال، على خلفية أزمة نهائي أمم أفريقيا 2025.

ويقوم باتريس موتسيبي لزيارة المغرب والسنغال بعد الأزمة الكبيرة التي شهدتها الفترة الأخيرة بسبب نهائي أمم أفريقيا 2025.

كاف يعلن زيارة موتسيبي للمغرب

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي مساء اليوم الأربعاء، عن استعداد باتريس موتسيبي لزيارة المغرب غدًا الخميس، الموافق 9 أبريل الجاري.

وأكد بيان "كاف"، أن موتسيبي سيلتقي مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء مجتمع كرة القدم في المغرب، ثم يعقبه مؤتمر صحفي.

ماذا حدث في نهائي أمم أفريقيا 2025؟

شهد نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، أزمة كبيرة بين طرفي النهائي المغرب والسنغال، بداية من تلويح المنتخب السنغالي بالانسحاب وخروج بعض لاعبيه من أرضية الملعب، ثم استئناف اللقاء وفوز السنغال.

الاتحاد المغربي من جانبه لم يصمت وقدم استئنافا للكاف، والذي تم قبولة من لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي واعتبرت السنغال خاسرًا في المباراة النهائية ومنحت اللقب للمغرب.

بعد 20 عاماً.. تييري هنري يعلق على خسارة الكرة الذهبية 2003

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا



