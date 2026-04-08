يقدم "موقع مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، علي ملعب "حديقة الأمراء"، معقل الفريق الفرنسي.

تشكيل ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافينبرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: فريمبونج، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

تشكيل لمواجهة باريس سان جيرمان ليفربول

حراسة المرمى: سافونوف.

الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- باتشو- نونو مينديش.

الوسط: زائير إميري- فيتينيا- نيفيز.

الهجوم: دوي- ديمبيلي- كفاراتسخيليا.

متابعة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 2: سيطرة واستحواذ من أصحاب الأرض باريس سان جيرمان

الدقيقة 10: باريس سان جيرمان يسجل الهدف الأول عن طريق يزيري دوي.

الدقيقة 17: ضغط متواصل من لاعبي ليفربول لإدراك التعادل ولكن دون ترجمة لأهداف

الدقيقة 28: حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء لصالح جو جوميز لاعب ليفربول

الدقيقة 38: ديزيري دوي لاعب بايس سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس ليفربول تصدى لها بثبات.

الدقيقة 41: عثمان ديمبلي سدد بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء ولكن وصلت سهلة إلى أحضان حارس ليفربول.

الدقيقة 45: انتهاء الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدف نظيف علي ليفربول.

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني من مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.

الدقيقة 51: أشرف حكيمي أرسل عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ولكن اصطدمت في دفاع ليفربول.