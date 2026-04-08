مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

1 0
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

0 1
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 0
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

1 4
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

12 0
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

لاعب زد ينتقل لصفوف ديبورتيفو ألافيس الإسباني رسميًا

كتب : محمد عبد السلام

09:37 م 08/04/2026

عمر ياسر (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي زد رسميا انتقال لاعبه الشاب عمر ياسر إلى صفوف نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، في خطوة جديدة ضمن مسار احتراف المواهب المصرية في الملاعب الأوروبية.

نادي ديبورتيفو ألافيس يعلن ضم عمر ياسر

أوضح الموقع الرسمي لنادي ديبورتيفو ألافيس أن التعاقد مع عمر ياسر يأتي ضمن استراتيجية النادي التي تستهدف تطوير المواهب الشابة واستقطاب اللاعبين الدوليين الواعدين، مؤكدًا أن اللاعب يعد إضافة للمستقبل لما يمتلكه من إمكانيات فنية عالية وتطور مستمر.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ديبورتيفو ألافيس: "سينضم لاعب خط الوسط الهجومي صاحب الـ20 عاماً ومواليد فبراير 2006 إلى ديبورتيفو ألافيس بداية من يوليو المقبل".

وأضاف البيان عن عمر ياسر: "يخطو بذلك خطوة هامة في مسيرته الكروية ويعزز انضمامه استراتيجية ديبورتيفو ألافيس في اكتشاف وتطوير المواهب الصاعدة عالمياً.

أحدث الموضوعات

محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
بعد التهدئة بين إيران وأمريكا.. هل تتجه الحكومة لخفض أسعار الوقود؟
الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها
كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب
أخبار

المزيد

