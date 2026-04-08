أعلن نادي زد رسميا انتقال لاعبه الشاب عمر ياسر إلى صفوف نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، في خطوة جديدة ضمن مسار احتراف المواهب المصرية في الملاعب الأوروبية.

نادي ديبورتيفو ألافيس يعلن ضم عمر ياسر

أوضح الموقع الرسمي لنادي ديبورتيفو ألافيس أن التعاقد مع عمر ياسر يأتي ضمن استراتيجية النادي التي تستهدف تطوير المواهب الشابة واستقطاب اللاعبين الدوليين الواعدين، مؤكدًا أن اللاعب يعد إضافة للمستقبل لما يمتلكه من إمكانيات فنية عالية وتطور مستمر.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ديبورتيفو ألافيس: "سينضم لاعب خط الوسط الهجومي صاحب الـ20 عاماً ومواليد فبراير 2006 إلى ديبورتيفو ألافيس بداية من يوليو المقبل".

وأضاف البيان عن عمر ياسر: "يخطو بذلك خطوة هامة في مسيرته الكروية ويعزز انضمامه استراتيجية ديبورتيفو ألافيس في اكتشاف وتطوير المواهب الصاعدة عالمياً.