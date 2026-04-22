أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة سيلتا فيجو مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.



موعد ومكان مواجهة برشلونة وسيلتا فيجو

ويحتضن ملعب سبوتيفاي كامب نو اللقاء المرتقب، إذ يستضيف برشلونة نظيره سيلتا فيجو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو



في حراسة المرمى: خوان جارسيا.

في خط الدفاع: جول كوندي، جيرارد مارتن، باو كوبارسي، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: إريك جارسيا، جافي، بيدري.

في خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، داني أولمو.



دكة بدلاء برشلونة



تشيزني، أراوخو، بالدي، ليفاندوفسكي، راشفورد، فيرمين لوبيز، كاسادو، روني، دي يونج، كوشين، تشافي إسبرات، تومي.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

ويدخل برشلونة المباراة متربعاً على قمة الليجا برصيد 70 نقطة، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز السادس برصيد 44 نقطة.

