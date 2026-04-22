برشلونة يكشف عن تشكيله الرسمي أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

كتب : نهي خورشيد

08:40 م 22/04/2026 تعديل في 08:41 م

لاعبي برشلونة

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة سيلتا فيجو مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.


موعد ومكان مواجهة برشلونة وسيلتا فيجو

ويحتضن ملعب سبوتيفاي كامب نو اللقاء المرتقب، إذ يستضيف برشلونة نظيره سيلتا فيجو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو


في حراسة المرمى: خوان جارسيا.

في خط الدفاع: جول كوندي، جيرارد مارتن، باو كوبارسي، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: إريك جارسيا، جافي، بيدري.

في خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، داني أولمو.


دكة بدلاء برشلونة


تشيزني، أراوخو، بالدي، ليفاندوفسكي، راشفورد، فيرمين لوبيز، كاسادو، روني، دي يونج، كوشين، تشافي إسبرات، تومي.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

ويدخل برشلونة المباراة متربعاً على قمة الليجا برصيد 70 نقطة، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز السادس برصيد 44 نقطة.

إقرأ أيضاً:

مصدر يكشف.. أول رد من الزمالك على تصريحات والد زيزو "أخبار كاذبة"

عضو باتحاد الكرة يكشف مصير شكوى ثنائي الأهلي ضد محمود وفا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



ساويرس: خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم
اقتصاد

ساويرس: خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم
طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
أخبار مصر

طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
إيران: العدوان الأمريكي الصهيوني سبب انعدام أمن الخليج ومضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران: العدوان الأمريكي الصهيوني سبب انعدام أمن الخليج ومضيق هرمز
قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
حوادث وقضايا

قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
زووم

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟