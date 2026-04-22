أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة باتت محط أنظار كبار المستثمرين حول العالم، مستندة إلى قاعدة قوية من التجهيزات اللوجستية والحوافز الاستثمارية الجاذبة.

الموقع الجيوسياسي وتكلفة التشغيل

قال "جمال الدين" في حديث خاص لقناة "إكسترا نيوز"، إن التطورات العالمية الراهنة برهنت على الأهمية الاستراتيجية الفائقة للمنطقة، موضحاً أن تموضع مصر الجغرافي بين قارات العالم الثلاث يعزز من مكانة المنطقة كمركز تجاري عالمي لا غنى عنه.

وأضاف رئيس الهيئة، أن هذا الموقع المتميز يلعب دوراً محورياً في خفض نفقات الشحن والتأمين وعمليات النقل، مشيرا إلى أن توافر الأيدي العاملة المدربة والطاقة بأسعار تنافسية، بجانب البيئة التشريعية المرنة، ساهمت جميعها في ترسيخ ثقة الشركات العالمية لتوطين صناعاتها في مصر.

دعم الاقتصاد القومي

أوضح جمال الدين أن المزايا التي تقدمها المنطقة للمستثمرين تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، إذ تساهم المشروعات الجديدة في سد احتياجات السوق المحلي من جهة، وفتح أسواق تصديرية إقليمية ودولية من جهة أخرى، مما يعزز من قوة الناتج المحلي الإجمالي.

افتتاحات شرق بورسعيد والسخنة

كشف رئيس المنطقة الاقتصادية عن جدول زمني حافل بالافتتاحات قبل نهاية شهر أبريل الجاري، مؤكداً أن منطقتي "شرق بورسعيد" و"السخنة" ستشهدان تدشين مشروعات صناعية نوعية.

وأوضح أن هذه التوسعات تهدف بشكل مباشر إلى توطين قطاعات صناعية حيوية، وهو ما يدعم استراتيجية الدولة المصرية في مواجهة الصعوبات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

