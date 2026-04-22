الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:30

سيلتا فيجو

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

3 0
19:00

نانت

جميع المباريات

من بطل إنجلترا إلى الدرجة الثالثة.. ماذا حدث داخل ليستر سيتي في 10 سنوات؟

كتب : نهي خورشيد

07:49 م 22/04/2026

ليستر سيتي

هبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي إلى الدرجة الثالثة، وذلك في الذكرى العاشرة لتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.


بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن تعادل ليستر سيتي بنتيجة 2-2 أمام هال سيتي أكد هبوطه للمرة الثانية على التوالي، ليجد نفسه في دوري الدرجة الأولى "ليج وان" بعد عقد كامل من التتويج التاريخي الذي غير مكانته في البطولة الإنجليزية.


وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد هدف تعادل هال سيتي، عبرت ردود الفعل داخل الملعب عن حجم الصدمة إذ تحولت الجماهير ضد الإدارة مع تأكد الانهيار رسمياً.


زيادة الأزمة وتأكيد الهبوط لـ ليستر سيتي


وفقاً لقرار لجنة الاستئناف بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيتم خصم 6 نقاط من رصيد ليستر بسبب مخالفة قواعد الربحية والاستدامة الخاصة برابطة الدوري الإنجليزي "EFL" للفترة المنتهية في موسم 2023-2024.


ورغم أن العقوبة لم تكن السبب الوحيد في الهبوط، إلا أنها جعلت مهمة إنقاذ الموسم شبه مستحيلة.


هبوط مختلف لليستر سيتي


بحسب رسالة أياوات سريفادانابرابها رئيس النادي لجماهير ليستر عبر الموقع الرسمي، فإن رحلة شركة كينج باور مع النادي بدأت عام 2010، عندما كان الفريق في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" والتى شهدت بعدها صعوداً مذهلاً ضم:

- الصعود إلى الدوري الممتاز عام 2014

- التتويج التاريخي بالبريميرليج عام 2016

- المشاركة في دوري أبطال أوروبا

- الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة

- التتويج بدرع المجتمع


ليسقط الفريق بعد واحدة من أنجح فترات الملكية في كرة القدم الإنجليزية الحديثة، رغم عدم سقوطه من قبل من مستوى عالي إلى وضع كارثي.


والجدير بالذكر أن المالك المباشر للنادي هو شركة كينج باور إنترناشيونال، بينما تعود الملكية النهائية لعائلة سريفادانابرابها إذ يمتلك رئيس النادي أياوات نسبة 58.1%.

ليستر سيتي الدوري الإنجليزي هال سيتي هبوط ليستر

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
أخبار السيارات

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد

لماذا تسابق بنكا الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟
لماذا تسابق بنكا الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟
"شبورة مائية وارتفاع في الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس غدًا
"شبورة مائية وارتفاع في الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس غدًا

