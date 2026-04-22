هبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي إلى الدرجة الثالثة، وذلك في الذكرى العاشرة لتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن تعادل ليستر سيتي بنتيجة 2-2 أمام هال سيتي أكد هبوطه للمرة الثانية على التوالي، ليجد نفسه في دوري الدرجة الأولى "ليج وان" بعد عقد كامل من التتويج التاريخي الذي غير مكانته في البطولة الإنجليزية.



وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد هدف تعادل هال سيتي، عبرت ردود الفعل داخل الملعب عن حجم الصدمة إذ تحولت الجماهير ضد الإدارة مع تأكد الانهيار رسمياً.



زيادة الأزمة وتأكيد الهبوط لـ ليستر سيتي



وفقاً لقرار لجنة الاستئناف بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيتم خصم 6 نقاط من رصيد ليستر بسبب مخالفة قواعد الربحية والاستدامة الخاصة برابطة الدوري الإنجليزي "EFL" للفترة المنتهية في موسم 2023-2024.



ورغم أن العقوبة لم تكن السبب الوحيد في الهبوط، إلا أنها جعلت مهمة إنقاذ الموسم شبه مستحيلة.



هبوط مختلف لليستر سيتي



بحسب رسالة أياوات سريفادانابرابها رئيس النادي لجماهير ليستر عبر الموقع الرسمي، فإن رحلة شركة كينج باور مع النادي بدأت عام 2010، عندما كان الفريق في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" والتى شهدت بعدها صعوداً مذهلاً ضم:

- الصعود إلى الدوري الممتاز عام 2014

- التتويج التاريخي بالبريميرليج عام 2016

- المشاركة في دوري أبطال أوروبا

- الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة

- التتويج بدرع المجتمع



ليسقط الفريق بعد واحدة من أنجح فترات الملكية في كرة القدم الإنجليزية الحديثة، رغم عدم سقوطه من قبل من مستوى عالي إلى وضع كارثي.



والجدير بالذكر أن المالك المباشر للنادي هو شركة كينج باور إنترناشيونال، بينما تعود الملكية النهائية لعائلة سريفادانابرابها إذ يمتلك رئيس النادي أياوات نسبة 58.1%.

إقرأ أيضاً:

