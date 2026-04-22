كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام بيرنلي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء، بينما يقود الهجوم كل من هالاند وريان شرقي وجيرمي دوكو.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي اليوم

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، خوسانوف، جويهي، ريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، أنطوان سيمينيو.

خط الهجوم: ريان شرقي، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

دكة بدلاء مانشستر سيتي:

ترافورد، ريندرز، ستونز، آكي، مرموش، كوفاسيتش، نيكو، سافينيو، فودين.

إقرأ أيضًا:

