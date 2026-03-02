أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وجود أي قرار رسمي بشأن انسحاب منتخب إيران من منافسات كأس العالم 2026، وذلك على خلفية الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن إمكانية عدم مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة.

وأكد ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أن «فيفا» لم يتلق حتى الآن أي إخطار رسمي يتعلق بانسحاب أو استبعاد منتخب إيران من نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح جرافستروم أن ما يتم تداوله حاليًا لا يتجاوز نطاق التكهنات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي يتابع تطورات الأوضاع، وفي حال حدوث مستجدات رسمية، فإن اللجان المختصة داخل «فيفا» ستكون مسؤولة عن اتخاذ القرار المناسب وفق اللوائح المنظمة.

انباء انسحاب إيران لا تستند على قرارات رسمية

وفي السياق ذاته، كشف مصدر داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم للصحيفة ذاتها أن جميع الأنباء المتداولة بشأن انسحاب إيران لا تستند إلى قرارات رسمية حتى الآن، مؤكدًا استمرار موقف «فيفا» دون تغيير.

وكان مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قد ألمح في تصريحات سابقة إلى احتمالية انسحاب منتخب بلاده من البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك في ظل التطورات السياسية الأخيرة التي تشهدها البلاد.

