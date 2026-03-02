رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة المنتخب في كأس العالم بأمريكا غير مؤكدة

كشف مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن إمكانية مشاركة المنتخب الوطني في مباريات كأس العالم المقبلة بالولايات، عقب الهجوم المفاجئ الذي شنه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على بلاده.

وقال تاج في تصريحات لموقع Varzesh3:"ما هو مؤكد هو أنه بعد هذا الهجوم، لا يمكن توقع أن نتطلع إلى كأس العالم بأمل".

وأضاف أن القرار بشأن مشاركة المنتخب سيعود في النهاية إلى المسؤولين الرياضيين في إيران.

وجاء التصريحات بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء مع صحيفة الديلي ميل أن العملية العسكرية في إيران قد تستمر نحو أربعة أسابيع:"إيران دولة كبيرة والأمر سيستغرق أربعة أسابيع أو أقل".

وفي سياق متصل، يقع المنتخب الإيراني في المجموعة G ببطولة كأس العالم والمقرر لها في يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تواجه إيران نيوزيلندا وبلجيكا في مدينة لوس أنجلوس ومصر في مدينة سياتل، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة البطولة بالتعاون مع كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

وأوضح أندرو جولياني مدير البيت الأبيض الخاص بكأس العالم، عبر منصة X:"سنتعامل مع مباريات كرة القدم غداً، الليلة نحتفل بفرصتهم في الحرية".