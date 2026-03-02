مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:30

غزل المحلة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

بينها ريال مدريد ضد خيتافي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

03:00 ص 02/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (4)
  • عرض 3 صورة
    فريق ريال مدريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الاثنين الموافق 2 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني، ومباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الاثنين كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

فاركو ضد كهرباء الإسماعيلية - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الاثنين

بيسا ضد بولونيا - 7:30 مساء - منصة starzplay

أودينيزي ضد فيورنتينا - 9:45 مساء - منصة starzplay

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الاثنين

ريال مدريد ضد خيتافي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"موضوع الساعة والحرب في المنطقة".. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في حفل الإفطار
فيديوهات رمضان

"موضوع الساعة والحرب في المنطقة".. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في حفل الإفطار
أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز
رياضة محلية

أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز
القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"
بينها ريال مدريد ضد خيتافي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها ريال مدريد ضد خيتافي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
اندلاع مواجهات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين شيعة "فيديو"
شئون عربية و دولية

اندلاع مواجهات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين شيعة "فيديو"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل