بينها ريال مدريد ضد خيتافي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
كتب : محمد عبد السلام
تقام اليوم الاثنين الموافق 2 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.
ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني، ومباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في الدوري المصري.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم الاثنين كالتالي:
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين
الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1
فاركو ضد كهرباء الإسماعيلية - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الاثنين
بيسا ضد بولونيا - 7:30 مساء - منصة starzplay
أودينيزي ضد فيورنتينا - 9:45 مساء - منصة starzplay
موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الاثنين
ريال مدريد ضد خيتافي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1