خاص.. ما هي العقوبات التي تواجه إيران حال الانسحاب من كأس العالم؟

تزايدت حالة الغموض بشأن مشاركة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أعلن مهدي تاج تعليق النشاط الرياضي في بلاده حتى إشعار آخر، على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة، مؤكدًا أن فرص التواجد في المونديال باتت محل شك كبير.

ويتواجد المنتخب الإيراني ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، قبل أشهر قليلة من انطلاق البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي تصريحات خاصة، كشف محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية أن انسحاب إيران رسميًا من البطولة سيترتب عليه عقوبات صارمة وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح بيومي أن أبرز العقوبات المتوقعة تتمثل في حرمان المنتخب الإيراني من المشاركة في نسختين متتاليتين من كأس العالم، أي لمدة تصل إلى ثمانية أعوام، إضافة إلى عقوبات مالية يتم تحديد قيمتها وفقًا لظروف وملابسات قرار الانسحاب.

عقوبات الانسحاب من المونديال

وأشار خبير اللوائح إلى أنه في حال تأكد الانسحاب، سيتم استدعاء منتخب بديل للمشاركة في البطولة، موضحًا أن الاختيار سيكون من بين المنتخبات التي أخفقت في التأهل للمونديال، بغض النظر عن تصنيفها الدولي.

وأضاف أن مشاركة إيران — حال استمرارها في البطولة — تضع المنتخب تحت مظلة حماية الاتحاد الدولي، ما يُلزم فيفا بتوفير بيئة آمنة ومناسبة لضمان خوض المنافسات بصورة طبيعية.

واختتم بيومي تصريحاته بالتأكيد على أن أي انسحاب محتمل لن يترتب عليه عقوبات تخص مشاركة المنتخب الإيراني في البطولات القارية الآسيوية، وعلى رأسها كأس آسيا.