بينها ريال مدريد ضد خيتافي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يلاقي فريق ريال مدريد بنظيره خيتافي، اليوم الاثنين الموافق 2 مارس، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بينما يدخل خيتافي اللقاء وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".