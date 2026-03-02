مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:30

غزل المحلة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

04:00 ص 02/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (5)
  • عرض 4 صورة
    فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وبنفيكا (4)
  • عرض 4 صورة
    فريق ريال مدريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق ريال مدريد بنظيره خيتافي، اليوم الاثنين الموافق 2 مارس، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بينما يدخل خيتافي اللقاء وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي الدوري الإسباني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واسعة النطاق.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على طهران
شئون عربية و دولية

واسعة النطاق.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على طهران
أضرار واسعة بوسط إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية- فيديو
شئون عربية و دولية

أضرار واسعة بوسط إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية- فيديو
اندلاع مواجهات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين شيعة "فيديو"
شئون عربية و دولية

اندلاع مواجهات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين شيعة "فيديو"
طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
أخبار وتقارير

طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
بينها ريال مدريد ضد خيتافي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها ريال مدريد ضد خيتافي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل