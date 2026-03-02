مباريات الأمس
فحوصات جديدة لـ رونالدو مع النصر قبل مواجهة الفيحاء

كتب : محمد خيري

12:23 م 02/03/2026

كريستيانو رونالدو

يخضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، اليوم الإثنين، لفحوصات طبية في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان رونالدو قد غادر مباراة النصر والفيحاء قبل نهايتها، بعدما شعر بآلام عضلية خلال اللقاء الذي أقيم مساء السبت الماضي ضمن منافسات المسابقة.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن الجهاز الطبي لنادي النصر ينتظر نتائج الفحوصات الطبية لتحديد طبيعة الإصابة بشكل دقيق، إلى جانب البرنامج العلاجي ومدة غياب اللاعب المحتملة عن الملاعب.

وأشارت الفحوصات الأولية إلى معاناة قائد النصر من آلام في العضلة الخلفية، فيما يترقب الجهاز الفني والإداري بالنادي التقرير الطبي النهائي لحسم موقف اللاعب من المشاركة في المباريات المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رونالدو النصر السعودي الدوري السعودي

