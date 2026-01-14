"استحواذ للأسود واشتباكات بين الجهازين".. ملخص شوط مصر والسنغال الأول في

"مع محمد هاني".. لقطة مثيرة للجدل من مدرب منتخب السنغال في الشوط الأول

القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر.

وشاركت زوجة زيزو من خلال خاصية "الستوري" على "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر لدعمهم في مباراة مصر والسنغال.

وعلقت على الصورة قائلة: "يارب"، في أشاراة على أمال فوز منتخب مصر على السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتقام الآن مباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.