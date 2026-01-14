مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

زوجة أحمد سيد زيزو تدعم منتخب مصر بهذه الطريقة

كتب : مصراوي

07:42 م 14/01/2026
  عرض 25 صورة
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (2)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (4)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (1)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (6)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (8)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (7)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (5)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (10)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (12)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (11)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (14)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (15)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (9)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (16)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (17)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (18)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (13)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (21)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (19)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (22)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (23)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (25)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (24)
  
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (20)

القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر.

وشاركت زوجة زيزو من خلال خاصية "الستوري" على "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر لدعمهم في مباراة مصر والسنغال.

وعلقت على الصورة قائلة: "يارب"، في أشاراة على أمال فوز منتخب مصر على السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتقام الآن مباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة أحمد سيد زيزو منتخب مصر صور زوجة أحمد سيد زيزو مباراة منتخب مصروالسنغال مصر السنغال كأس الأمم الأفريقية

