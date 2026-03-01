إعلان

2000 جنيه مكافأة للعاملين بهيئة الإسعاف.. وهذا موعد صرفها

كتب : أحمد جمعة

12:33 م 01/03/2026

هيئة الإسعاف المصرية

اعتمد الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، مكافأة مالية تشجيعية بقيمة 2000 جنيه لجموع العاملين بالهيئة بكافة الأفرع والإدارات التابعة لها بالمحافظات.

وقال رشيد في بيان اليوم، إن "المكافأة تأتي إيمانًا وعرفانًا بالجهود الحثيثة التي يبذلها أبناء المنظومة الإسعافية في شتى ربوع مصر وأرجائها، وعملهم بلا كلل أو ملل لتلبية كافة الاستغاثات الإسعافية والطبية الطارئة على مدار ٢٤ ساعة متواصلة".

ووجه بالعمل على صرف تلك المكافأة قبل حلول عيد الفطر المبارك.

