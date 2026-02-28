لحظة بلحظة.. ليفربول 2 ضد وست هام يونايتد 0.. فان دايك يسجل الثاني للريدز

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق وست هام يونايتد ضيفا على حساب نظيره ليفربول، على ملعب "آنفيلد"، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدوري الإنجليزي.

ويفتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم أمام وست هام بالبريميرليج، لخدمات نجم الوسط الألماني فلوريان فيرتز، بسبب الإصابة.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرج

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة جمعهم من 27 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي فريق وست هام في المركز الـ18 بجدول الترتيب من نفس عدد المباريات.

