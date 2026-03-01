إعلان

إسرائيل: قتلنا 40 قائدًا إيرانياً "في دقيقة واحدة"

كتب : أحمد جمعة

12:19 م 01/03/2026

حرب إيران وأمريكا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه مع انطلاق الهجمات على إيران، قتل سلاح الجو 40 قائدًا إيرانياً "خلال دقيقة واحدة".

واعتبر جيش الاحتلال في بيان اليوم الأحد، أن تلك العملية "ضربة تاريخية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة".

وأوضح أن سلاح الجو شن غارة جوية بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أسفرت عن مقتل 7 مسؤولين كبار في القيادة الأمنية الإيرانية أثناء اجتماعهم في عدة مقرات في طهران.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق مقتل المرشد علي خامنئي ومستشاره علي شمخاني وقائد الحرس الثوري محمد باكبور.

وأفادت قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر استخبارية وعسكرية، بمقتل نحو 40 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الجوي الأميركي الإسرائيلي.

حرب إيران المرشد الإيراني الحرس الثوري إسرائيل

