كاف يحدد موعد وحكام مواجهة بيراميدز والجيش الملكي في أبطال أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

02:00 ص 01/03/2026
    كاف يحدد موعد وحكام مواجهة بيراميدز والجيش الملكي في أبطال أفريقيا (2)_4
    كاف يحدد موعد وحكام مواجهة بيراميدز والجيش الملكي في أبطال أفريقيا (1)_2
    كاف يحدد موعد وحكام مواجهة بيراميدز والجيش الملكي في أبطال أفريقيا (1)_1

تسلم نادي بيراميدز إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تحديد موعد وطاقم تحكيم مواجهته المرتقبة أمام الجيش الملكي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفاً على الفريق المغربي مساء الجمعة 13 مارس المقبل، على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المغرب أي الثانية عشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، وذلك مراعاةً لمواعيد الإفطار خلال شهر رمضان.

وأسند "كاف" إدارة اللقاء إلى الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه أحمد عبد الرازق من جيبوتي كمساعد أول، ومحمد عبد الله من السودان كمساعد ثانٍ، فيما يتولى السوداني محمود إسماعيل مهام الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو، يتواجد الحكم الغاني دانيال لاريا كحكم فار ويعاونه الليبي أحمد عبد الرازق.

وعلى صعيد المراقبين، تم تعيين ماسا ديارا من موريتانيا مراقباً للمباراة، بينما يراقب أداء الحكام إبراهيم حايدرا من مالي، ويتولى المالي مادي ديالو مهام المنسق العام.

كما تم اختيار هيام بن حمو من المغرب منسقاً إعلامياً، والكاميروني كريستيان نيدو منسقاً أمنياً، فيما تتولى المغربية مريم راكيد مسؤولية البث التليفزيوني.

نادي بيراميدز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

