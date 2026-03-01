مباريات الأمس
"دوري مصري وإنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

05:00 ص 01/03/2026

الزمالك وبيراميدز

تقام اليوم الأحد الموافق 1 مارس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد مباريات اليوم الأحد 1 مارس الجاري، مجموعة من اللقاءات في بطولة الدوري المصري، بالإضافة إلى إقامة عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الزمالك ضد بيراميدز، 9.30 مساءً، "أون سبورت 1"

مودرن سبورت ضد بتروجيت، 9.30 مساءً، "بي إن سبورت بلس"

البنك الأهلي ضد سموحة، 9.30 مساءً، "أون سبورت ماكس".

إنبي ضد المصري، 9.30 مساءً، "أون سبورت 2"

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

برايتون ضد نوتنجهام فورست، 4 مساءً، "بي إن سبورتس 5"

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، 4 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

فولهام ضد توتنهام، 4 مساءً، "بي إن سبورتس 2"

أرسنال ضد تشيلسي، 6.30 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

إلتشي ضد إسبانيول، 3 مساءً، "بي إن سبورتس 4"

فالنسيا ضد أوساسونا، 5.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 6"

ريال بيتيس ضد إشبيلية، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5"

جيرونا ضد سيلتا فيجو، "بي إن سبورتس 3"

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

كريمونيسي ضد ميلان، 1.30 ظهرا

ساسولو ضد أتالانتا، 4 مساءً

تورينو ضد لاتسيو، 7 مساءً

روما ضد يوفنتوس، 9.45 دقيقة مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

باريس إف سي ضد نيس، 4 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

لوريان ضد أوكسير، 6.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 4"

ميتز ضد ستاد بريست، 6.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 3"

ليل ضد نانت، 6.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 2"

مارسيليا ضد ليون، 9.45 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 2"

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

شتوتجارت ضد فولفسبورج، 4.30 مساءً

فرانكفورت ضد فرايبورج، 6.30 مساءً

هامبورج ضد لايبزج، 8.30 مساءً

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع زد في الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وبيراميدز الدوري المصري الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الفرنسي

