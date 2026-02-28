قبل مواجهة اليوم.. ماذا قدم محمد صلاح أمام وست هام؟

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختيار طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف، لإدارة مباراة أولمبيك آسفي والوداد في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مهمة الإدارة الفنية لمباراة الوداد وأولمبيك آسفي إلى الحكم المصري محمد معروف، ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال حكم مساعد أول وأحمد حسام طه حكم مساعد ثانٍ.

طاقم تحكيم مباراة الوداد وأولمبيك آسفي في الكونفدرالية

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال

حكم مساعد ثانٍ: أحمد حسام طه

حكم رابع: أمين عمر

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور

حكم فيديو مساعد: حسام عزب حجاج

موعد مباراة الوداد وأولمبيك آسفي

وتقام مباراة الوداد المغربي أمام أولمبيك آسفي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد الموافق 15 مارس المقبل.

وكان الوداد المغربي، تأهل إلى هذا الدور من البطولة بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، فيما تأهل فريق أولمبيك آسفي للدور ذاته بعدما احتل، المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.

