الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

فياريال

طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الوداد وأولمبيك آسفي في كأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

04:36 م 28/02/2026
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الحكم محمد معروف
  • عرض 5 صورة
    الحكم محمد معروف
  • عرض 5 صورة
    الحكم محمد معروف
  • عرض 5 صورة
    الحكم محمد معروف

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختيار طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف، لإدارة مباراة أولمبيك آسفي والوداد في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مهمة الإدارة الفنية لمباراة الوداد وأولمبيك آسفي إلى الحكم المصري محمد معروف، ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال حكم مساعد أول وأحمد حسام طه حكم مساعد ثانٍ.

طاقم تحكيم مباراة الوداد وأولمبيك آسفي في الكونفدرالية

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال

حكم مساعد ثانٍ: أحمد حسام طه

حكم رابع: أمين عمر

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور

حكم فيديو مساعد: حسام عزب حجاج

موعد مباراة الوداد وأولمبيك آسفي

وتقام مباراة الوداد المغربي أمام أولمبيك آسفي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد الموافق 15 مارس المقبل.

وكان الوداد المغربي، تأهل إلى هذا الدور من البطولة بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، فيما تأهل فريق أولمبيك آسفي للدور ذاته بعدما احتل، المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف رد فعل كامويش بعد استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري

مغربي في "الفار".. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الوداد وأولمبينك آسفي كأس الكونفدرالية الأفريقية محمد معروف

